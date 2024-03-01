出租油槽交還前工人清洗遭活埋 李長榮化工晚間發聲了

位於高雄市前鎮區李長榮化工廠所有的油槽今天下午2時44分許傳出工安意外！5名工人清洗油槽時，槽壁上方的汙泥塊突塌下掉落，4工人緊急逃離，但吳姓工人卻慘遭活埋受困；李長榮化工今晚發聲明強調，該處儲槽係由林園先進材料科技公司在交還槽體前雇用環保公司清潔肇禍，會配合主管機關調查。

警消調查，位於前鎮區國華二街的李長榮化工廠今天上午8時許有5名工人進行油槽清洗作業，原預定下午4時30分許完成作業離開，未料2時44分許，油槽槽壁汙泥塊陸續掉落，4名工人發現苗頭不對，緊急從油槽下方逃離。

4人後來發現同事吳姓男子（48歲）不見人影，才發現吳男遭汙泥塊活埋受困在油槽中，急打119求救，消防局獲報先出動10車25人前往搶救。

第一線消防和特搜人員抵達現場後，發現直徑約10餘公尺、高10餘公尺的油槽汙泥整片塌下來，塌陷處僅容一個人可穿梭的空間，且通風不良、救人不易，只能先讓第一線搜救人員戴呼吸器進入，徒手和持工具挖泥。

由於擔心挖泥上方的汙泥塊又掉落，造成危險，搜救人員採換班輪替方式搜救，由於吳男遭活埋將近4小時，目前搜救人員尚未看到他受困的身軀，和時間賽跑搶救中。

李長榮化工對於此工安意外，今晚發聲明指出，該處高雄碼頭儲運站儲槽已承租給客戶林園先進材料科技股份有限公司，依契約在交還槽體前需將儲槽清潔完畢。

今天下午2點多，林園先進所僱用的承攬商「嘉傑環保開發有限公司」，於儲槽清潔作業時，其中一名作業員工遭碳煙進料油塊壓住受困。目前高雄市消防局正派員進入救助中。

李長榮化工指出，林園先進材料科技股份有限公司前身為中國合成橡膠股份有限公司，於2007年6月起向李長榮前鎮儲運站承租儲槽儲存碳煙進料油，合約中載明交還槽體前需清潔完畢，並經雙方認可之第三方檢查合格。