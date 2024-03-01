又出事！高雄輕軌凌晨竟貨車駛入 7旬婦疑不熟路況釀禍

高雄74歲劉姓婦人，今天凌晨1時26分許，疑因夜色昏暗加上不熟路況，在鼓山區大順一路與富民路口處，轉彎一時拿捏不當，將小貨車駛入輕軌軌道中，自己嚇得報案求助，所幸當時輕軌尚未營運，派出所員警獲報趕緊協助劉婦移車後，依違反大眾捷運法予以舉發。

鼓山分局指出，當時劉婦駕駛小貨車自鼓山區富民路南行至大順一路左轉時，因未拿捏好行車間隔，不慎將車輛左側車輪駛進輕軌軌道內，車輛疑似卡在軌道中，一時間劉婦慌張地不知所措，就怕意外發生。