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又出事！高雄輕軌凌晨竟貨車駛入 7旬婦疑不熟路況釀禍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄74歲劉姓婦人，今天凌晨1時26分許，疑因夜色昏暗加上不熟路況，在鼓山區大順一路與富民路口處，轉彎一時拿捏不當，將小貨車駛入輕軌軌道中，自己嚇得報案求助，所幸當時輕軌尚未營運，派出所員警獲報趕緊協助劉婦移車後，依違反大眾捷運法予以舉發。

鼓山分局指出，當時劉婦駕駛小貨車自鼓山區富民路南行至大順一路左轉時，因未拿捏好行車間隔，不慎將車輛左側車輪駛進輕軌軌道內，車輛疑似卡在軌道中，一時間劉婦慌張地不知所措，就怕意外發生。

由於，高雄輕軌營運時間是上午6時30分許至晚間10時許，因此沒有影響到輕軌通行，警方經報案後火速到場，一邊疏導交通，一邊通知拖吊業者協助劉婦移出小貨車，經查劉婦並無酒駕情事，現場也無人受傷，不過，針對誤闖輕軌軌道部分，警方仍依法開單。

劉姓婦人駕駛的小貨車左後輪卡入輕軌軌道中。記者古和純／翻攝
劉姓婦人駕駛的小貨車左後輪卡入輕軌軌道中。記者古和純／翻攝
拖吊業者到場協助將劉姓婦人小貨車移出脫困。記者古和純／翻攝
拖吊業者到場協助將劉姓婦人小貨車移出脫困。記者古和純／翻攝

捷運 酒駕 高雄輕軌

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