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10歲女童上學走斑馬線挨撞…痛到跪地 台中警硬起來大執法

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影／10歲女童學校旁走斑馬線挨撞 台中警硬起來大執法

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市潭子區僑忠國小10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛，女童當場痛得跪地不起。有鑑於駕駛未禮讓行人，大雅警分局今起在校園擴大執行「車輛不停讓行人」大執法，守護學童上、下學安全。

大雅警分局為維護行人安全，今起同步轄內校園周邊擴大「車輛不停讓行人」大執法，針對較複雜危險出入口及路段，結合各學校的導護志工共同維護學童上、放學交通及人身安全。

大雅警分局統計，去年執行「車輛不停讓行人」專案取締總計553件，在強力執法下，行人事故顯著降低，為維護學童上、下課安全，此次針對大門緊臨主要幹道的學校，再上、下課時段編排警力駐守執法。

警方呼籲，市民開車、騎車經路口或轉彎時，務必放慢速度，確認行人穿越道無行人通行，有行人時務必停讓保持3公尺以上距離。

若駕駛車輛行近行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，將依道路交通管理處罰條例第44條第2項製單舉發，處1200元以上6000元以下罰鍰。

大雅警分局表示，將持續針對「路口不停讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等違規項目加強取締，加強定點守望攔檢並輔以架設攝影機全程蒐證。

針對轄區易肇事路口（段）邀請路權單位進行會勘，透過改善號誌、標線等硬體設施來提升行人安全。

近期警方已在大雅區大雅國中增設禁停時段牌面、交通標線管制措施，及取締避車彎違停案件，期維護學童及用路人安全，並防制交通事故發生。

大雅警分局長劉雲鵬呼籲，行人通過路口，應注意紅綠燈或行人專用號誌，於綠燈時注意左右來車確認安全無虞後，儘速通過行人穿越道。

台中10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛，痛到跪地不起。圖／讀者提供
台中10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛，痛到跪地不起。圖／讀者提供
台中10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛。有鑑於駕駛未禮讓行人，大雅警分局今起在校園擴大執行「車輛不停讓行人」大執法。圖／台中市警察局大雅分局提供
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台中10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛。有鑑於駕駛未禮讓行人，大雅警分局今起在校園擴大執行「車輛不停讓行人」大執法。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中10歲潘姓女童走斑馬線過馬路上學，慘遭42歲賴姓女駕駛黑色休旅車撞飛，痛到跪地不起。圖／讀者提供
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路口不停讓行人

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