中市警察局全新識別標誌 實體宣傳小物未出詢問度已熱
台中市警察局全新識別標誌上月公布，清水警分局率先完成實體宣傳小物包括鑰匙圈，圖案顏色鮮艷漂亮，設計有別傳統警局圖案，新標誌的小物未出詢問度已熱；清水分局表示，未來宣傳小物背面將印上宣傳內容，包括反詐騙和婦幼保護的內容，讓精美宣傳小物發揮更大功能。
清水警分局表示，該分局運用台中市警察局全新識別標誌，和廠商討論後，將推出鑰匙圈和小杯子，實用且好收藏，鑰匙圈樣品最近完成，很多人看到都想收藏；樣品背面目前印上「台中市警察局清水分局和清水分局警友辦事處敬贈」字體，將來可印上「報案電話110、反詐騙專線165、保護專線113」等字樣。
台中市警局表示，「台中市警察局」全新識別標誌上月公布，現在台中市警局各單位發布新聞時，民眾都可看到背板上的新標誌。
為凝聚團體共識、塑造優質形象，台中市警局去年8月起展開核心價值與新局徽的系列徵選活動，公開活動精神與資訊廣邀投稿並由全體員警網路票選，先從49項提案中票選出5大核心價值，再由22份稿件裡決選出獨一無二的新局徽，聘請專業廠商製作全新識別標誌，今年年初已請各單位全面換裝。
新標誌中強調「專業、科技、紀律、服務、團隊」是台中市警局5大核心價值，圓形logo展現追求圓滿達成任務的目標，以湖心亭代表台中城市意象並融入山海屯城元素，展翼的金鴿象徵警察是守護這座城市安定與安全的力量，國旗三原色的紅藍白綬帶向上舞動呈現精益求精的工作精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言