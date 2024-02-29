中市警察局全新識別標誌 實體宣傳小物未出詢問度已熱

台中市警察局全新識別標誌上月公布，清水警分局率先完成實體宣傳小物包括鑰匙圈，圖案顏色鮮艷漂亮，設計有別傳統警局圖案，新標誌的小物未出詢問度已熱；清水分局表示，未來宣傳小物背面將印上宣傳內容，包括反詐騙和婦幼保護的內容，讓精美宣傳小物發揮更大功能。

清水警分局表示，該分局運用台中市警察局全新識別標誌，和廠商討論後，將推出鑰匙圈和小杯子，實用且好收藏，鑰匙圈樣品最近完成，很多人看到都想收藏；樣品背面目前印上「台中市警察局清水分局和清水分局警友辦事處敬贈」字體，將來可印上「報案電話110、反詐騙專線165、保護專線113」等字樣。

台中市警局表示，「台中市警察局」全新識別標誌上月公布，現在台中市警局各單位發布新聞時，民眾都可看到背板上的新標誌。

為凝聚團體共識、塑造優質形象，台中市警局去年8月起展開核心價值與新局徽的系列徵選活動，公開活動精神與資訊廣邀投稿並由全體員警網路票選，先從49項提案中票選出5大核心價值，再由22份稿件裡決選出獨一無二的新局徽，聘請專業廠商製作全新識別標誌，今年年初已請各單位全面換裝。