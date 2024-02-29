影／台中糊塗車主鑰匙留車內...賊開車去新北找妹吃飯

台中市蕭姓男子有竊盜前科，24日在北區尋找目標時，發現李姓市民的住家車庫門沒關、轎車車門沒鎖，蕭在車內搜刮財物時，發現李連車鑰匙都放在車裡，蕭直接將轎車開車，前往新北市找一名女子吃早餐，還盜刷李放在車內的信用卡2000元，警方當天在國道三號樹林段將他逮獲，全案依竊盜等罪移送檢方偵辦，檢方訊後命蕭交保候傳。

第二警分局永興所在24日上午接獲李姓市民報案，他停在車庫裡的轎車，因車鑰匙放在車內，加上車庫鐵捲門沒關，疑遭歹徒發現後，將車開走。

警方調閱監視器發現，涉案的蕭姓男子（21歲）在當天清晨5時許，在北區一帶尋找作案目標時，跑進李男家中，發現李車車門沒關，入車搜刮財物後，因車鑰匙在車內，一併將車開走，經追查車行軌跡，發現蕭男已開贓車前往新北市一帶。

警方獲報後成立專案小組偵辦，當天下午1時許抵達新北市板橋區後，即在新北板橋縣民大道、南雅南路發現贓車，警方一路跟隨贓車上國道3號，伺機攔查，順利在國道三號樹林路段，因該路段有發生車禍，警方順勢以車逼近贓車，將蕭逮捕歸案。