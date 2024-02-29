影／台中一中商圈爆嚴重車禍！ 兩妙齡女閃燈路口對撞一昏迷
台中市北區三民路近一中商圈，昨晚10時許發生一起機車互撞的車禍，其中騎檔車的熊姓女子傷勢較嚴重，救護車到場時已無生命跡象，送醫急救後仍昏迷，另名騎機車的楊姓女子則是全身多處擦挫傷，經查，該處是閃燈路口，初判是未依規定減速、停車釀禍，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。
第二警分局在昨天晚間10時許獲報，北區三民路三段291巷口有二輛機碰撞，現場機車碎片掉落滿地，警方前往查處，發現案發前是熊姓女子（22歲）騎機車往三民路三段方向行駛時，當時楊女（23歲）騎乘機車沿三民路三段路往錦中街方向行駛，二人在該處閃燈路口發生碰撞，當時熊女行向燈號為閃紅燈、楊女行向為閃黃燈，楊女無酒精濃度，但熊女傷勢嚴重，已進行抽血檢測，尚未出爐。
警方初判肇因是行經閃燈路口未依規定減速、停車，詳細的肇因有待交大事故組釐清。
第二警分局長周俊銘說，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行；特別呼籲民眾，路口因為有各方向的車輛、行人，交通相對複雜，又有視覺死角，通過路口時，唯有「減速慢行」，並且「提高警覺」，才能保障交通安全。
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