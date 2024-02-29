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影／慣竊偷天換日 500元舊手機換走店家2萬元新手機
曾有許多竊盜前科的陳姓男子，進入早午餐店，一再與櫃台人員攀談，原來他早看見店員將手機擱在一旁小餐桌，趁機「狸貓換太子」，將便宜買來的無卡舊手機，換走價值2萬多元的新手機，調包過程全被店內監錄系統錄下。
高雄市新興區忠孝一路某早午餐店，2月26日店員正忙著料理餐點，出餐給顧客，陳姓男子（51歲）進入店內消費，走到吧台前不斷和女店員攀談，不久離去。
店員忙過後，準備拿她放在一旁小餐桌上的衣服和手機，驚覺手機被調包，價值2萬4000元的HTC手機，變成1支無晶片卡的舊手機，查看店內監錄影像，才發覺原來遭陳姓男子調包，立即報警。
新興警分局據報，調閱相關監錄系統影像，追查陳姓男子的身分及下落，27日中午，在高雄市三民區河北二路發現陳，在他身上查扣他偷走的手機，立即逮捕他查辦。
據了解，陳有多項竊盜前科，已是警方口中的「慣竊」。他稱，不久前在前鎮某跳蚤市場，以500元買舊手機，發覺店家把手機放在桌上，外觀相似，才趁機換走手機。全案警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。
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