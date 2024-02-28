北宜公路過彎打滑重機撞護攔 乘客拋飛掉4公尺駁坎重傷

北宜公路今天中午發生重機打滑自撞護欄意外，後座乘客因離心力，瞬間被摔飛掉落約4公尺的邊坡駁坎，身上多處骨折，幸好人卡在樹枝沒有繼續往下掉。消防人員到場吊掛救人，騎士的右腳膝蓋挫傷，兩人都送醫。

北宜公路九彎十八拐，經常有重機進出。據了解，受傷的劉姓騎士及蘇姓乘客是男大學生，與同學一行8人相邀分乘4輛普通重機，從桃園來宜蘭玩。

將近中午，騎到台9線北宜公路64公里一處大彎道，其中一輛重機打滑偏離車道後撞上護欄，騎士摔倒，後座乘客拋飛摔落約3、4公尺的邊坡駁坎。

縣消防局獲報趕往吊掛救起蘇姓乘客，左大腿骨折、右小腿撕裂傷，經檢測騎士的酒測值零，2人送醫救治，肇事原因正由警方調查中。