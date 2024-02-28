聽新聞
test
0:00 / 0:00
北宜公路過彎打滑重機撞護攔 乘客拋飛掉4公尺駁坎重傷
北宜公路今天中午發生重機打滑自撞護欄意外，後座乘客因離心力，瞬間被摔飛掉落約4公尺的邊坡駁坎，身上多處骨折，幸好人卡在樹枝沒有繼續往下掉。消防人員到場吊掛救人，騎士的右腳膝蓋挫傷，兩人都送醫。
北宜公路九彎十八拐，經常有重機進出。據了解，受傷的劉姓騎士及蘇姓乘客是男大學生，與同學一行8人相邀分乘4輛普通重機，從桃園來宜蘭玩。
將近中午，騎到台9線北宜公路64公里一處大彎道，其中一輛重機打滑偏離車道後撞上護欄，騎士摔倒，後座乘客拋飛摔落約3、4公尺的邊坡駁坎。
縣消防局獲報趕往吊掛救起蘇姓乘客，左大腿骨折、右小腿撕裂傷，經檢測騎士的酒測值零，2人送醫救治，肇事原因正由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言