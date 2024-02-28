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影／大甲工廠暗夜熊熊烈火 打火兄弟搏命撲滅
昨晚9點30分，台中市大甲區順帆路一棟工廠發生火警，廠內堆放木材與木製半成品，火勢延燒猛烈，暗夜中紅黑濃煙高竄，相當驚人。所幸消防員於今晨零點19分撲滅火勢，無人受傷，進一步起火原因有待釐清。
台中市消防局出動第五大隊及轄區幼獅分隊等8個單位前往搶救，共出動各式消防車輛24輛、消防人員67人前往搶救，由洪智勇副大隊長擔任指揮官。
消防局表示，現場為1樓挑高鐵皮建築物，消防人員到場時，火煙已大量竄出，立即布署水線搶救及加強人命搜救，火勢於晚間10點34分控制，今晨零點19分撲滅，無人受傷受困。
初步研判，燃燒木材及木製半成品，燃燒面積約800平方公尺，財物損失待查，起火原因由火調人員調查中。
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