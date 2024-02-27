桃園7旬婦機車拋錨困車陣 警衝上前疏導交通讓她揪甘心

桃園市龜山區今上午一名老婦人騎車突然拋錨，被困在上班尖峰時刻的車陣中，員警見狀立即上前指揮交通，疏導其他車輛通行，並趕快協助老婦將機車移到路旁安全處並聯繫車行救援，讓老婦對警方視民如親的服務精神感到相當窩心，也深深地向員警表示感謝。

78歲吳姓婦人今上午8點多騎機車行經萬壽路二段與自強南路口，正值車流量極大的上班尖峰時刻，卻突然車子拋錨動彈不得，老婦著急地想發動機車卻毫無反應，就在她手足無措之際，擔服守望勤務的龜山派出所警員陳俊諺見狀趕緊上前幫忙，不僅指揮交通、疏導其他車輛順利通行，還幫她把機車及車上雜物移到路旁，主動協助老婦聯繫車行前來救援，讓老婦對員警的暖舉深表感謝，大讚警方處事機靈俐落。

龜山分局龜山派出所所長陳政斌表示，相當肯定同仁能秉持老吾老以及人之老的愛心，積極為民服務，也呼籲民眾若發現有需要幫助的長者或弱勢族群，應立即通報警方協助，共同推動「社區警政再出發」，提升警民合作的效能。