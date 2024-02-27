快訊

曾參加「超級紅人榜」！台中里長頭痛吞藥突倒下 送醫裝葉克膜搶救仍不治

不是財委會 藍黨團人士曝「這委員會」召委禮讓白營機率高

2年無工作...徐亨驚爆欠債2億破產 突發文「請為我加油好嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園7旬婦機車拋錨困車陣 警衝上前疏導交通讓她揪甘心

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區今上午一名老婦人騎車突然拋錨，被困在上班尖峰時刻的車陣中，員警見狀立即上前指揮交通，疏導其他車輛通行，並趕快協助老婦將機車移到路旁安全處並聯繫車行救援，讓老婦對警方視民如親的服務精神感到相當窩心，也深深地向員警表示感謝。

78歲吳姓婦人今上午8點多騎機車行經萬壽路二段與自強南路口，正值車流量極大的上班尖峰時刻，卻突然車子拋錨動彈不得，老婦著急地想發動機車卻毫無反應，就在她手足無措之際，擔服守望勤務的龜山派出所警員陳俊諺見狀趕緊上前幫忙，不僅指揮交通、疏導其他車輛順利通行，還幫她把機車及車上雜物移到路旁，主動協助老婦聯繫車行前來救援，讓老婦對員警的暖舉深表感謝，大讚警方處事機靈俐落。

龜山分局龜山派出所所長陳政斌表示，相當肯定同仁能秉持老吾老以及人之老的愛心，積極為民服務，也呼籲民眾若發現有需要幫助的長者或弱勢族群，應立即通報警方協助，共同推動「社區警政再出發」，提升警民合作的效能。

桃園市龜山區今上午一名老婦人騎車突然拋錨，被困在上班尖峰時刻的車陣中，員警見狀立即上前指揮交通。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區今上午一名老婦人騎車突然拋錨，被困在上班尖峰時刻的車陣中，員警見狀立即上前指揮交通。記者周嘉茹／翻攝
員警見到老婦拋錨在車陣中，不僅疏導其他車輛順利通行，還幫她把機車移到路旁，主動協助老婦聯繫車行前來救援，讓老婦相當感激。記者周嘉茹／翻攝
員警見到老婦拋錨在車陣中，不僅疏導其他車輛順利通行，還幫她把機車移到路旁，主動協助老婦聯繫車行前來救援，讓老婦相當感激。記者周嘉茹／翻攝

愛心 桃園 老婦 警察

延伸閱讀

桃園台66橋下閒置空間 歷時5年將建極限運動場8月完工

一年逾千件、機捷交易最熱四站曝 這站成新亮點

注意！桃園南崁現蹤可疑男搭訕學生「要不要到我車上」

彰化3姐弟遭撞 張善政：桃園爭取1.84億繼續改善路口

相關新聞

注意！桃園南崁現蹤可疑男搭訕學生「要不要到我車上」

桃園市蘆竹區有家長指出，昨上午孩子走路上學行經南崁五福夜市附近，遇到一名舉止可疑的男子，上前向孩子搭話「要不要跟我一起到...

蘭雅派出所5樓寢室起火 疑私人行動電源釀禍

士林警分局蘭雅派出所5樓寢室，今上午10時許傳出火警，北市消防局派出大批人車馳援，抵達現場後發現延燒情況，布設2線水面進...

土城工地工人摔死 新北勞檢處查原因：洗11樓外牆釀意外

新北市土城區一處工地今天上午發生工安意外，61歲曾姓鷹架工人不明原因從12樓墜落到2樓，救護人員獲報趕抵發現墜樓的曾姓男...

桃園7旬婦機車拋錨困車陣 警衝上前疏導交通讓她揪甘心

桃園市龜山區今上午一名老婦人騎車突然拋錨，被困在上班尖峰時刻的車陣中，員警見狀立即上前指揮交通，疏導其他車輛通行，並趕快...

影／三重大叔違停不滿取締 暴走嗆警發文公審…反被網友狠打臉

新北市三重區昨天有1輛轎車違停路旁被警方取締，車上一對中年男女衝下來爭辯為何不勸離就好，更激動要求四周違規停車全部告發，...

開貨車上路起火燃燒！夫妻急忙下車逃生 貨車在眼前燒毀

新北市吳姓男子今天駕駛小貨車，行經雙溪區台102甲線途中，發現車頭底部冒出濃煙，驚覺起火燃燒，急忙停車，並和同車的妻子逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。