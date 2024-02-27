開貨車上路起火燃燒！夫妻急忙下車逃生 貨車在眼前燒毀

新北市吳姓男子今天駕駛小貨車，行經雙溪區台102甲線途中，發現車頭底部冒出濃煙，驚覺起火燃燒，急忙停車，並和同車的妻子逃下車。消防員獲報到場滅火，但貨車幾已被燒毀。起火原因由火災鑑識人員採證調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點43分，接獲吳男打電話報案求助，指開車到台102甲線雙溪境內指標3.7K處，車底突然起火燃燒，他和妻子都已下車，請求派員協助滅火。

消防局出動雙溪、瑞芳分隊共3車5人趕往現場，中午12點52分抵達時，吳男的小貨車已全面燃燒，馬上出水線射水，下午1點8分把火撲滅。吳男夫妻表示都沒有受傷，婉拒送醫。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田建議車主，要定期檢查車輛狀況，隨時注意引擎溫度，避免發生危險。若發現車輛異常，應立即停車、熄火及逃生，在確認自身安全後，立即撥打119報案專線，消防局會儘速派遣人車搶救，減少損失。