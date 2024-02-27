影／驚！南投砂石車山路過彎逆向超 對向賓士險遭擊落
南投仁愛台14線埔霧公路多彎道且路狹，沿線多畫設雙黃線禁止超車，但1輛砂石車昨行經74.5公里處時違規超車，差點撞上對向賓士釀對撞事故，被後方行車紀錄器拍下，賓士險遭擊落畫面今曝光，過程膽戰心驚，警方將依檢舉影片開罰。
據了解，該起行車違規發生在昨天下午（26日）下午2時許，一輛賓士廂型車按行駛方向開在台14線埔霧公路上，朝霧社往埔里方向，行經該公路約74.5K仁愛橋段，對向來車一輛接著一輛依規行駛，1輛砂石車倏地竄出，2車險撞上。
而在台14線埔霧公路74.5K仁愛橋段路面明顯畫設雙黃線，該砂石車疑想超越前方1輛載運怪手的拖板車，因此違規跨越雙黃線，差點逆向撞上對向的賓士廂型車，所幸當時下坡的賓士廂型車車速不快，雙方及時煞停，才沒造成對撞事故。
只不過，砂石車逆向違規超車過程，全被賓士車後方車輛的行車記錄器全部拍下，畫面讓人看了膽戰心驚，甚至恐波及其他用路人，後車駕駛更氣得將影片貼上「爆料公社二社」怒罵「勇氣誰給的？要死不用拖大家陪你」，引起網友熱議痛批。
仁愛警分局表示，該砂石車違規跨越雙黃線，後續將根據檢舉影片，依據「道路交通管理處罰條例」45條第1項第3款，對該車駕駛處以600元以上1800元以下罰鍰並記點，同時呼籲用路人務必遵守交通規則，行車勿跨越雙黃線逆向行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言