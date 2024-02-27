影／驚！南投砂石車山路過彎逆向超 對向賓士險遭擊落

南投仁愛台14線埔霧公路多彎道且路狹，沿線多畫設雙黃線禁止超車，但1輛砂石車昨行經74.5公里處時違規超車，差點撞上對向賓士釀對撞事故，被後方行車紀錄器拍下，賓士險遭擊落畫面今曝光，過程膽戰心驚，警方將依檢舉影片開罰。

據了解，該起行車違規發生在昨天下午（26日）下午2時許，一輛賓士廂型車按行駛方向開在台14線埔霧公路上，朝霧社往埔里方向，行經該公路約74.5K仁愛橋段，對向來車一輛接著一輛依規行駛，1輛砂石車倏地竄出，2車險撞上。

而在台14線埔霧公路74.5K仁愛橋段路面明顯畫設雙黃線，該砂石車疑想超越前方1輛載運怪手的拖板車，因此違規跨越雙黃線，差點逆向撞上對向的賓士廂型車，所幸當時下坡的賓士廂型車車速不快，雙方及時煞停，才沒造成對撞事故。

只不過，砂石車逆向違規超車過程，全被賓士車後方車輛的行車記錄器全部拍下，畫面讓人看了膽戰心驚，甚至恐波及其他用路人，後車駕駛更氣得將影片貼上「爆料公社二社」怒罵「勇氣誰給的？要死不用拖大家陪你」，引起網友熱議痛批。