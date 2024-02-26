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影／員林市區出現專偷高價單車賊 數萬元自行車賤賣千元有找

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市區日前多起高檔自行車遭竊，員林警分局查出是來自雲林縣斗六市的李姓嫌犯，他涉嫌連偷8輛高檔單車，將價值高達十幾萬元到數萬元不等單車，以數千元到五百元賤價賣給洪姓二手車商，警方將二人依竊盜罪嫌移送法辦，並籲車主可來認領。

員林警分局長吳詠傑近日指示員林警方組成專案小組追查高價單車失竊案，經調閱路口上百支監視器影像後發現來自斗六的54歲李姓男子涉嫌重大，並查出李男將單車賤價賣給彰化縣二林鎮洪姓二手車商，23日見時機成熟，到洪男二手車行查扣多達8輛新穎暢銷款失竊自行車，也在南投竹山鎮將李嫌逮捕歸案。

警方調查發現，失竊單車最高價有高達一台15萬元的單車，其他7萬多到3萬不等，8輛價值共40多萬元，而李嫌以8千到500元不等價格賣給洪男銷贜，行竊地點包含台中及員林國宅等市區社區。

不過洪男喊冤說，李男是透過臉書私訊要出清家裡不要的單車，他事後還花了數萬錢元整修單車，並不知那是贓車，警方對其說法存疑，將二人依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣員林警方查獲高達8輛高檔單車失竊案，除將二嫌移送法辦，也籲車主可來認領。 圖／警方提供
彰化縣員林警方查獲高達8輛高檔單車失竊案，除將二嫌移送法辦，也籲車主可來認領。 圖／警方提供
彰化縣員林警方查獲高達8輛高檔單車失竊案，其中有單車原價15萬元，警方將二嫌移送法辦，也籲車主可來認領。 圖／警方提供
彰化縣員林警方查獲高達8輛高檔單車失竊案，其中有單車原價15萬元，警方將二嫌移送法辦，也籲車主可來認領。 圖／警方提供
彰化縣員林警方查獲高達8輛高檔單車失竊案，圖中單車原價6萬多元，警方將二嫌移送法辦，也籲車主可來認領。 圖／警方提供
彰化縣員林警方查獲高達8輛高檔單車失竊案，圖中單車原價6萬多元，警方將二嫌移送法辦，也籲車主可來認領。 圖／警方提供

員林 單車

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