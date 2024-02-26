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網質疑星籍爆乳網紅在台造假衝流量「沒遣返」 移民署回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

新加坡網紅鄭姓女直播主「kiaraakitty」2月來台環島，9日在高雄街頭直播時，突遭女怪客「蛋襲」，引起網路騷動與高市府關注；高雄警方事後查出，全案竟是鄭女自導自演，女怪客是同行助理薛姓男子穿女裝假扮，猶如「女版晚安小雞」；外界質疑女網紅為何未被遣返？移民署高雄市專勤隊指出，警方蒐證已進入司法程序，近日將約談2人到案，後續會依入出國及移民法處置。

暱稱「kiaraakitty」凱蒂的鄭姓女直播主（32歲），2月來台挑戰徒步環島，預計在台灣待21天，9日在高雄市前鎮區三多三路街頭直播時，突然遭一名婦人無預警砸雞蛋，鄭當時滿臉驚恐，蹲在人行道直呼，「不知那個人為什麼要對她丟雞蛋」，畫面隨著直播放送出去，但鄭女當下卻未報警，此事經網路傳送和媒體報導後，引發警方和市府關注。

凱蒂遭女怪客蛋襲所在地的前鎮警分局警方事後在她的臉書留言，請她到案說明。警方調閱監視器查看，發現影片中的婦人竟是凱蒂的助理薛姓男子，薛男穿女裝扮成女怪客對鄭蛋襲，兩人上演「自導自演」戲碼，宛如在台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨自導自演假綁架的「女版晚安小雞」。

警方事後約談鄭女到案，鄭表示當天被丟雞蛋，是因節目效果與薛男編出的劇情，不知道會違反台灣法律，警方認為她違反社維法「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，函送高雄地院簡易庭裁處，法院正審酌是否裁罰。

凱蒂造假案被抓包後，沒被遣返，24日在彰化直播時，一度啜泣道歉，但有網友質疑，現在還在台灣到處趴趴走開直播，不少網友在她的直播下留言嗆「滾回新加坡」、「快遣返她」。

移民署高雄市專勤隊副隊長袁愷表示，警方搜證的部分已進入司法程序，除尊重司法程序進行外，移民署近日會約詢鄭姓女主播及薛姓助理到隊說明，後續將依入出國及移民法處置。

移民署強調，直播主鄭女的案件處理尊重先司法後行政的法律基本原則，移將依職權認定當事人違法事實，並依法定程序嚴正執法。

新加坡女直播主kiaraakitty24日晚直播啜泣道歉。圖／取材自kiaraakitty直播畫面
新加坡女直播主kiaraakitty24日晚直播啜泣道歉。圖／取材自kiaraakitty直播畫面
新加坡籍女直播主kiaraakitty為衝流量，由薛姓男子男扮女裝對她丟雞蛋。(圖／民眾提供影像)
新加坡籍女直播主kiaraakitty為衝流量，由薛姓男子男扮女裝對她丟雞蛋。(圖／民眾提供影像)

晚安小雞 直播主 移民署

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