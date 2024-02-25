國道5號火燒車！車輛冒煙停彭山隧道前「瞬間起火」 雪隧回堵2公里

國道5號北向13.4公里彭山隧道前，今天中午12時許發生火燒車，雖未造成人員受傷，但造成後方塞車一度回堵約2公里到雪山隧道內，車速低於40公里。國道警察封閉外側車道及路肩以利救災與拖吊作業，路況於下午1時23分通報排除。

據了解，25歲葉姓男子駕駛轎車由宜蘭行駛國道5號北上，途中大約12時40分突然發現引擎冒煙無法正常行駛，立刻將車停靠在彭山隧道前方路肩報案等待救援，沒多久車頭就起火燃燒，幸好尚未進入隧道，否則將增加救援困難。

新北市消防局獲報派遣人車迅速趕抵，不到10分鐘即撲滅火勢，轎車引擎室已嚴重燒毀，幸好沒有人員受傷，事故車於下午1時23分拖離現場，路況排除，發生原因尚待鑑識調查釐清。