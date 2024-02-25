影／回家路上出車禍 棒球隊少年騎腳踏車闖車道...5秒後噴飛送醫昏迷

就讀國中一年級的蔡姓少年是棒球隊球員，日前練完棒球，從母校騎腳踏車要回家，卻違規闖入車道，才騎出去不到5秒鐘，就被綠燈直行的機車迎面撞上，雙方人車噴飛，騎士意識清楚送醫無礙，蔡姓少年癱倒在地，陷入昏迷送醫，至今仍在加護病房，昏迷指數7，情況不樂觀。

事發畫面曝光，只見機車飛快直行，看到腳踏車出現時，疑因緊張左右搖晃，來不及煞停直接撞上，瞬間火光四散，2人都噴飛數公尺，畫面駭人。

萬華警方20日下午6點31分獲報，艋舺大道上的大理國小校門口發生車禍，現場是機車跟腳踏車碰撞，機車騎士吳男（20歲）全身多處擦挫傷、意識清楚，腳踏車蔡姓少年（13歲）也全身傷，但沒有意識，緊急送台大醫院一度恢復意識，孰料情況不好又失去意識，目前昏迷指數7，在加護病房觀察。

從監視器畫面中可以看到，蔡姓少年沒注意左右來車，違規騎腳踏車闖入車道，欲從行人穿越道過馬路至對向，而騎士吳男疑因超速行駛，才沒來得及煞停；詳細肇事責任待進一步釐清。

警方指出，該路段雖有斑馬線，但是閃燈號誌，行人穿越前，應按下「行人按壓鈕」，按壓後，紅綠燈會從閃燈狀態轉變成紅黃綠三色運作，行人待路燈後即可安全通過；也指出，腳踏車不可騎乘在斑馬線上，應牽行通過。

據了解，傷者蔡姓少年的母校就是大理國小，當天從學校練完球要回家，剩不到2分鐘的路程發生憾事，消息傳回學校，教練、隊友、同學得知他因車禍昏迷相當難過，甚至錄了一段加油影片，希望他趕快好起來。