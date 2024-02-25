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彰化縣2月已2起「行人地獄」 公車撞死人的路口改變了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

彰化縣不到1個月發生2起「行人地獄」重大車禍。彰化縣員林客運公車2月1日行經溪湖鎮員鹿路與彰水路的路口，擦撞過馬路的1對老夫妻，造成1死1重傷。有網友最近回到該路口，發現重新畫設的斑馬線已退縮，感慨「真的是一定要出大事，才想好好的調整行穿線」。

彰化縣八旬杜姓夫婦2月1日下午通過溪湖鎮員鹿路與彰水路的路口，在行人通行綠燈時，走在斑馬線上過馬路，竟遭員林客運公車擦撞，杜男當場明顯死亡，杜婦重傷；肇事司機依業務過失致死罪嫌送辦。

不到1個月時間，彰化縣伸港鄉2月22日晚上，就讀國小的3名小姊弟，走斑馬線被休旅車撞飛，2名小姊妹命危仍在搶救中，肇事老翁是無照駕駛。

1名網友在「公路邦．公路研究討論區．TwRoadClub」臉書社團分享，員鹿路與彰水路口的現況，剛好施工單位正在重新畫設斑馬線，和原本的斑馬線痕跡相比明顯退縮。他表示，真的是一定要出大事，才想好好的調整行穿線，但司機終究要扛下設計不良的標線帶來的禍。

網友表示，「正常啊，台灣很多政策都是血與淚的教訓換來的」、「台灣就是要死人才會改善」、「每次真的都等到了有意外了，政府或是議員才會重視，或是才知道路口的設施是哪裡有問題」、「永遠在抓交替，每天就是看誰會死 ，能不能因此帶來一點的改變」。

有網友說，「沒有人行道是最大問題，在沒有人行道的狀況下，任意將斑馬線退縮其實很危險」、「人行道是最基本的，增加行人被可視度，增加駕駛轉角視距，早早看到行人走出來，早早可以踩剎車，可惜交通部公路局做的道路『幾乎都沒有』」、「不見棺材不掉淚乃我國國粹」。

彰化縣溪湖鎮公車擦撞行人事故，造成1死1重傷。記者劉明岩／翻攝
彰化縣溪湖鎮公車擦撞行人事故，造成1死1重傷。記者劉明岩／翻攝
彰化縣溪湖鎮公車擦撞行人事故，造成1死1重傷。有網友發現該路口已重新畫設斑馬線。圖／取自「公路邦．公路研究討論區．TwRoadClub」臉書社團
彰化縣溪湖鎮公車擦撞行人事故，造成1死1重傷。有網友發現該路口已重新畫設斑馬線。圖／取自「公路邦．公路研究討論區．TwRoadClub」臉書社團

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