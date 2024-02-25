插香引火燒毀騎樓機車 苗縣上午客家掛紙58件公墓火警
昨元宵節各地晚間都有慶祝活動，苗栗縣通霄鎮平安里一名婦人，昨晚前往附近廟宇參拜祈福，回家後將廟宇發放大炷香插放在停放門口騎樓的機車籃子上，未料今天凌晨1點多引發機車起火燃燒，驚動附近住戶，當地消防人員獲報後趕緊到場出動水線滅火，撲滅火勢，幸僅機車遭燒毀未釀重大災情。
婦人向救難人員指出，昨晚間前往廟宇參拜後，拿回不少大炷香，之後點燃其中一根，便插在機車籃子上，懷疑是炷香傾倒後不慎引燃機車火勢。
另外，今天是客家人元宵過後掃墓掛紙習俗首日，苗栗縣各地公墓今上午湧現掃墓人潮，縣消防局勤務中心統計截至中午為止，線上仍有58件公墓火警，也讓各地區消防人員疲於奔命，幸未有延燒引發山火或危及附近住戶情事。
縣消防局呼籲民眾燒香拜拜或燃燒金紙時，務必在旁警戒注意，以免稍有不慎，例如因風大或附近有易燃物品，導致火警發生。而前往墓區掃墓時，也請記得提水上山，掃墓過程中留意用火，勿焚燒雜草、勿丟棄煙蒂、勿施放炮竹，同時避免讓紙錢灰燼飛揚，離開前記得用水撲滅每一處微小火源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言