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插香引火燒毀騎樓機車 苗縣上午客家掛紙58件公墓火警

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

元宵節各地晚間都有慶祝活動，苗栗縣通霄鎮平安里一名婦人，昨晚前往附近廟宇參拜祈福，回家後將廟宇發放大炷香插放在停放門口騎樓的機車籃子上，未料今天凌晨1點多引發機車起火燃燒，驚動附近住戶，當地消防人員獲報後趕緊到場出動水線滅火，撲滅火勢，幸僅機車遭燒毀未釀重大災情。

婦人向救難人員指出，昨晚間前往廟宇參拜後，拿回不少大炷香，之後點燃其中一根，便插在機車籃子上，懷疑是炷香傾倒後不慎引燃機車火勢。

另外，今天是客家人元宵過後掃墓掛紙習俗首日，苗栗縣各地公墓今上午湧現掃墓人潮，縣消防局勤務中心統計截至中午為止，線上仍有58件公墓火警，也讓各地區消防人員疲於奔命，幸未有延燒引發山火或危及附近住戶情事。

縣消防局呼籲民眾燒香拜拜或燃燒金紙時，務必在旁警戒注意，以免稍有不慎，例如因風大或附近有易燃物品，導致火警發生。而前往墓區掃墓時，也請記得提水上山，掃墓過程中留意用火，勿焚燒雜草、勿丟棄煙蒂、勿施放炮竹，同時避免讓紙錢灰燼飛揚，離開前記得用水撲滅每一處微小火源。

苗栗縣通霄鎮有婦人昨晚拜拜回家在騎樓插香祈福，未料今凌晨引發火警導致騎樓機車被燒毀。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮有婦人昨晚拜拜回家在騎樓插香祈福，未料今凌晨引發火警導致騎樓機車被燒毀。圖／民眾提供
今天是客家人元宵過後掃墓掛紙習俗首日，苗栗縣各地公墓今上午湧現掃墓人潮，根據縣消防局勤務中心統計，截至中午為止，線上仍有58件公墓火警。圖／民眾提供
今天是客家人元宵過後掃墓掛紙習俗首日，苗栗縣各地公墓今上午湧現掃墓人潮，根據縣消防局勤務中心統計，截至中午為止，線上仍有58件公墓火警。圖／民眾提供
今天是客家人元宵過後掃墓掛紙習俗首日，苗栗縣各地公墓今上午湧現掃墓人潮，根據縣消防局勤務中心統計，截至中午為止，線上仍有58件公墓火警，也讓各地區消防人員疲於奔命。記者吳傑沐／攝影
今天是客家人元宵過後掃墓掛紙習俗首日，苗栗縣各地公墓今上午湧現掃墓人潮，根據縣消防局勤務中心統計，截至中午為止，線上仍有58件公墓火警，也讓各地區消防人員疲於奔命。記者吳傑沐／攝影

元宵節 公墓

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