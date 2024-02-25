插香引火燒毀騎樓機車 苗縣上午客家掛紙58件公墓火警

昨元宵節各地晚間都有慶祝活動，苗栗縣通霄鎮平安里一名婦人，昨晚前往附近廟宇參拜祈福，回家後將廟宇發放大炷香插放在停放門口騎樓的機車籃子上，未料今天凌晨1點多引發機車起火燃燒，驚動附近住戶，當地消防人員獲報後趕緊到場出動水線滅火，撲滅火勢，幸僅機車遭燒毀未釀重大災情。

婦人向救難人員指出，昨晚間前往廟宇參拜後，拿回不少大炷香，之後點燃其中一根，便插在機車籃子上，懷疑是炷香傾倒後不慎引燃機車火勢。

另外，今天是客家人元宵過後掃墓掛紙習俗首日，苗栗縣各地公墓今上午湧現掃墓人潮，縣消防局勤務中心統計截至中午為止，線上仍有58件公墓火警，也讓各地區消防人員疲於奔命，幸未有延燒引發山火或危及附近住戶情事。