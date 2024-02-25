澎湖元宵「擲吉」意外 婦人遭錢幣擊中左眼

澎湖「外垵漁火慶元宵」活動，昨晚進行點燈擲吉時傳出意外，1名隨丈夫返澎過元宵的婦人，不慎遭錢幣擊中左眼，血流不止，深夜後送台中榮總進一步治療。

澎湖衛生局表示，這名47歲婦人，疑似左眼水晶體移位或視網膜剝離，情況緊急，因澎湖無眼科專科醫師，在三總澎湖分院進行檢查處置、紗布覆蓋保護後，由凌天航空救護直升機後送至台中榮民總醫院治療，醫護與家屬等隨行照護，飛行途中況穩定，在深夜11時30分送達醫院。

據了解，這名47歲的婦人是利用元宵假期，隨丈夫返澎，昨晚前往西嶼「外垵漁火慶元宵」活動，廟方工作人員在廟埕前進行元宵點燈擲吉時，民眾在昏暗的夜空中，爭搶接擲吉物品，有多名民眾遭麻糬、餅乾與錢幣等擊中，其中這名婦人不慎遭錢幣擊中左眼，疼痛流血，廟方緊急請救車送至三總澎湖分院，再申請救護直升機後送。