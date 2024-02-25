快訊

台積熊本廠釋工作名額就秒殺 外派員工揭福利、職場文化

《繁花》寶總吃上海菜是鄉愁 商場上為何要靠粵菜撐場？

台積熊本廠食堂徵人「月收10萬」包吃包住？ 內行發聲：大家都搞錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南鹿耳門聖母廟落焰炸傷3遊客 幸好意識清楚均輕傷

聯合報／ 記者黃宣翰鄭惠仁／台南即時報導

台南市鹿耳門昨晚舉辦「2024元宵花火迎春牛」活動，正統鹿耳門聖母廟萬發焰火，吸引大批遊客觀賞，，不料深夜10點多發射高空焰火後，突然驚傳疑似落焰炸傷3名遊客，黃姓夫婦背部及手部分受傷，葉姓男子左腳灼傷，3人意識清楚，分別送醫治療。據了解，廟方昨晚已派員到醫院慰問。

消防分隊於昨晚10點50分到達聖母廟停車常，50多歲黃姓男子，背部及雙臂2度燒傷，意識清醒；黃妻吳女左上臂三處撕裂傷，意識清醒。34歲葉姓男子左腳灼傷，3人意識清楚，分別送永康奇美及成大醫院治療。

據了解，昨晚的元宵節鹿耳門焰火秀，原本都是相當壯觀綺麗的焰火美景，不料10點多時，先是有焰火落下導致地面有部分失火狀況，接著出現了爆炸炸傷人。最後一場的煙火，來了一聲大爆炸聲音，當場的人都驚呼了起來開始逃跑遠離。還有人將此事PO上公社二社臉書社群。

正統鹿耳門聖母廟說，廟方有向消防局申請高空煙火及蜂炮城施放，發生遊客受傷憾事後，廟方昨晚已派員到醫院慰問。

台南市鹿耳門聖母廟疑似落焰炸傷遊客，當場血跡斑斑。圖／翻攝自爆料公社二社臉書社群
台南市鹿耳門聖母廟疑似落焰炸傷遊客，當場血跡斑斑。圖／翻攝自爆料公社二社臉書社群
台南市鹿耳門聖母廟疑似落焰炸傷遊客，救護人員送醫治療。記者黃宣翰／翻攝
台南市鹿耳門聖母廟疑似落焰炸傷遊客，救護人員送醫治療。記者黃宣翰／翻攝

元宵節 意識 爆炸

延伸閱讀

一夜激情 鹽水蜂炮及鹿耳門焰火秀清出近50噸垃圾

台南鹿耳門聖母廟元宵夜「鞭春牛」 民眾滋事被帶回管束

不輸台灣燈會、鹽水蜂炮！台南正統鹿耳門聖母廟萬發焰火秀驚艷遊客

台南擊鼓開春迎龍年 黃偉哲循古禮主持迎春禮

相關新聞

台南鹿耳門聖母廟元宵花火爆炸3人傷 廟方：未來擴大管制範圍

台南市鹿耳門聖母廟昨晚舉辦「元宵花火迎春牛」活動，施放數萬發高空焰火，吸引約70萬人次民眾觀賞，但也發生未爆彈掉落，炸傷...

竊賊疑因挨警棍猝死 目擊者：沒反抗還求饒「警察粗魯用他」

屏東縣日前發生機車竊嫌暴斃不治，經查派出所警員涉嫌以警棍捅擊竊嫌腹部，執法時未開密錄器，屏東地檢署認為涉案警員使用警械過...

中和深夜驚傳火燒車 莽男瘋狂砸車縱火竟是因這件事

新北市中和區民德路今天凌晨發生縱火案。30歲吳姓男子與46歲蔡姓男子去年因傷害案目前正爭訟中，吳男疑因對蔡男心生不滿，今...

影／新莊大漢橋頭2車猛烈追撞 八旬母與兒子雙雙受傷送醫

新北市新莊區思源路今天清晨7時許，有1輛黑色廂型車高速擦撞前方白色休旅車，導致白車失控撞上中央分隔島前緣，又彈回車道...

元宵平安遶境不平安 北港木造民宅疑被沖天炮焚毀

元宵夜各地賞燈廟會熱鬧滾滾，雲林縣北港鎮朝天宮昨天也展開元宵上元平安遶境持續到今天凌晨時，仍鞭炮聲不斷，約凌晨1點，位於...

插香引火燒毀騎樓機車 苗縣上午客家掛紙58件公墓火警

昨元宵節各地晚間都有慶祝活動，苗栗縣通霄鎮平安里一名婦人，昨晚前往附近廟宇參拜祈福，回家後將廟宇發放大炷香插放在停放門口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。