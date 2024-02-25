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台南鹿耳門聖母廟落焰炸傷3遊客 幸好意識清楚均輕傷
台南市鹿耳門昨晚舉辦「2024元宵花火迎春牛」活動，正統鹿耳門聖母廟萬發焰火，吸引大批遊客觀賞，，不料深夜10點多發射高空焰火後，突然驚傳疑似落焰炸傷3名遊客，黃姓夫婦背部及手部分受傷，葉姓男子左腳灼傷，3人意識清楚，分別送醫治療。據了解，廟方昨晚已派員到醫院慰問。
消防分隊於昨晚10點50分到達聖母廟停車常，50多歲黃姓男子，背部及雙臂2度燒傷，意識清醒；黃妻吳女左上臂三處撕裂傷，意識清醒。34歲葉姓男子左腳灼傷，3人意識清楚，分別送永康奇美及成大醫院治療。
據了解，昨晚的元宵節鹿耳門焰火秀，原本都是相當壯觀綺麗的焰火美景，不料10點多時，先是有焰火落下導致地面有部分失火狀況，接著出現了爆炸炸傷人。最後一場的煙火，來了一聲大爆炸聲音，當場的人都驚呼了起來開始逃跑遠離。還有人將此事PO上公社二社臉書社群。
正統鹿耳門聖母廟說，廟方有向消防局申請高空煙火及蜂炮城施放，發生遊客受傷憾事後，廟方昨晚已派員到醫院慰問。
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