夫妻吵架老公負氣外宿 老婆報警反讓尪嗑毒露餡

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄劉姓男子和高姓妻子在家吵架，劉男負氣離家投訴鹽埕區某飯店，高女懷疑劉男拿走她的住宿券，馬上報警協助，到場後，高女卻在劉男包內翻出毒咖啡包，當場交給警方，劉也坦承毒咖啡是他所有，驗出三級毒品卡西酮反映，全案警詢後，依違反品危害防制條例移送法辦。

警方表示，鹽埕警分局七賢路派出所於23日0時35分許，接獲高姓女子（38歲）報案，稱她與劉姓男子發生糾紛，劉未經同意拿走她的私人物品，跑到七賢路某家飯店投宿。

警方獲報後，陪同高女抵達劉男投宿的飯店，劉同意高女進到房間查看，隨即高女便在劉男的包包內，發現5包疑似毒咖啡的包裝，並將不明物交給警方。

劉男坦承是他所有，還稱是醫師開立的處方藥物，但劉拿不出證明，警方隨即快篩，驗出三級毒品卡西酮陽性反應，將男子帶回派出所偵辦。

高女懷疑劉男吵架後拿她購買的住宿券投宿飯店，氣得報警協助，家庭糾紛結果讓劉男持毒曝光，警詢後，警方今依毒品危害防制條例將劉男移請高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉姓男子拿出５包疑似毒咖啡的飲料，快篩驗出卡西酮反應。記者張議晨／翻攝
劉姓男子拿出５包疑似毒咖啡的飲料，快篩驗出卡西酮反應。記者張議晨／翻攝

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