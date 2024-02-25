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竊賊疑因挨警棍猝死 目擊者：沒反抗還求饒「警察粗魯用他」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

屏東縣日前發生機車竊嫌暴斃不治，經查派出所警員涉嫌以警棍捅擊竊嫌腹部，執法時未開密錄器，屏東地檢署認為涉案警員使用警械過當，依傷害致死罪聲押獲准。「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專昨晚流出1段影片，爆料者指剛好目擊警察逮人，並稱嫌犯沒有反抗還求饒。

據了解，派出所查機車竊案鎖定蔡姓男子，由於對方否認行竊，一名警員勤務結束後前往蔡男住處查看，尾隨至案發地，發現蔡男坐在失竊機車上，警員即請求支援並通知偵查隊採證。盤查時蔡男否認行竊並出言辱罵，該名警員涉嫌以警棍壓制其腹部，蔡男被帶回派出所等候警詢，突然倒地，送醫不治。

「翻轉大高屏交通違規」昨晚釋出的影片，可見5名警察在暗巷中圍著1名男子。提供影片的網友表示，這幾天恆春警察打死人的影片，剛好友人目擊到一部分。「警察特地把人帶到暗巷處理，5個警察都剛剛好沒人錄影，哇，台灣真的好棒棒」。

該名網友並將與提供影片的友人Line對話截圖，目擊者表示，當時他剛好在附近等候，所以目擊過程約10分鐘，「警察真的滿誇張，那個先生滿瘦弱的，我看到的時候他已經是沒有在反抗。是站著被壓制在牆上，後來警察就一直滿粗魯用他，但是不是用警棍我沒看清楚，就看到他被壓制跪在地上」。

根據目擊者的說法，當時有5名警察在場，2人穿警察制服、2人穿刑警背心、1人穿便服。警察要求蔡嫌現場示範怎麼偷的，蔡嫌沒抵抗也沒什麼大動作，「就我當天現場看，我是覺得有執法過當，因為那個先生也沒反抗，還一直跟警察求饒」。

網友表示，「六法全書可以燒一燒了」、「都沒人錄影，這正常嗎」、「好想要一套那制服喔，感覺開無敵外掛」、「執法人員帶頭違法，台灣人權低賤，這麼多個沒一個開秘錄」、「回到雷洛時代了」、「這時候秘錄器都壞啦」。

爆料網友指友人剛好目擊員警辦案經過，認為執法過當。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專
爆料網友指友人剛好目擊員警辦案經過，認為執法過當。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專
目擊者說法。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專
目擊者說法。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專
目擊者說法。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專
目擊者說法。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書粉專

影片 警察

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