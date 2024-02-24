新北新莊工地灌漿爆模 市府勒令停工處罰9萬

新北市新莊區某建築工地今天發生灌漿爆模工安意外，市府工務局晚間表示，已依違反建築法規定，予以勒令工地停工改善，清除污染，並處承造人最重新台幣9萬元罰鍰。

新莊警分局表示，上午11時許，接獲新莊區富貴路與昌平街口，某建築工地葉姓主任報案表示，工程於灌漿作業時，水泥不慎爆漿，噴灑到停車場10餘輛汽車與機車，幸虧無人員傷亡。

網友在臉書Facebook社團「爆廢公社」公布的影片中，工地爆漿時，大量水泥從天而降，轎車當場被灌成了「水泥車」面目全非。警方說，已協助通知車主求償。

市府工務局表示，由某開發公司起造的建築，規模為2棟地上23層，地下5層共339戶的大樓。

市府據報後，施工科長陳俊翰隨即率員到場瞭解，調查工地今天進行地上5樓板灌漿作業，卻發生灌漿爆模意外。

工務局說，外漏混凝土波及鄰近停車場內，停放的汽機車約15輛。工地持續與受損車主聯繫，將全權負責全部賠償責任，工務局責成業者需清除混凝土污染。

工務局說，業者施工未做妥安全防護措施，已依違反建築法63條及89條，予以勒令工地停工改善，並處承造人最重9萬元罰鍰。