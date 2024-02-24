台東失蹤女童陳屍住家附近水池 檢方：解剖前不排除任何可能

台東3歲女童失蹤案，昨晚被發現陳屍在住家附近一處露營區水池後，檢察官今天前往殯儀館相驗，由於案情詳細實情還有待釐清，真正死因在尚未解剖前，檢方都不排除任何可能性。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，因為事實目前還無法釐清，所以檢察官不排除一切可能，至於死因部分還是要等到解剖後才會知道，後續將盡力從速偵辦，務求查明及釐清全案事實經過。

這起女童失蹤案發生於本月20日，家屬搜尋不著後，於隔天前往派出所報案，同時也PO上網路社團協尋，地檢署22日指派檢察官偵辦，並組成專案小組調閱周邊監視器及擴大搜尋。

直到昨天傍晚6點多，參與搜尋的社區居民在女童住家距離5百公尺處露營區水池內尋獲女童，但已無生命跡象死亡多時。警方獲報前往現場拉起封鎖線展開調查，並報請檢察官相驗。

檢察官今天前往殯儀館相驗女童遺體，相驗完並未對相驗細節多做說明。而殯儀館外家屬則對女童不幸死亡感到相當難過及不捨，也對於女童為何獨自跑去水池相當不解，希望檢警查明。