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撿手機誤踩油門 賓士車衝倒9機車 70歲婦人卡車底慘死
許姓男子今天下午開賓士車載同蔡姓友人，於新北市新莊區中港路與公園路口路邊臨停，疑因撿手機誤踩油門暴衝，失控撞路旁9輛機車後側翻，壓死一名在路邊停等的女機車騎士，肇因待查。
據了解，許姓男子（24歲）今天下午1時許，開著一輛賓士車載同蔡姓友人（25歲），於新北市新莊區中港路151號前路邊臨停，疑因撿拾手機誤踩油門而往前暴衝，當場衝撞路旁9輛機車後側翻，旋即將一名在路旁停等的機車女騎士(70歲)撞壓在車底，導致婦人左額15公分撕裂傷，左小腿變形，由於傷勢太重，當場無呼吸心跳。
新市消防局獲報派員趕抵，婦人已無生命徵象，緊急送醫，急救無效死亡。肇事許男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。
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