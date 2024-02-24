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影／汐止集合住宅4樓冒黑煙救出5人 疑電動車鋰電池起火引起

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區一棟11層樓集合式住宅大樓，今天上午4樓突然冒黑煙，消防人員救出5人，據了解，疑似電動車鋰電池起火引起，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午10時接獲社區警衛報案指稱，汐止區福德二路156巷內一棟11層樓集合式住宅大樓，今天上午4樓突然冒黑煙，屋狹疑似有人員受困。

消防局調派第六救災救護大隊汐止中隊、社后、汐止、秀峰、橫科、深坑，各式消防車輛20車40人前往搶救，上午10時6分消防人車到達現場，一組人佈水線，另一組人先行上樓查看，報案人表示已協助先用滅火器滅火，消防人員再以室內消防栓降溫。

火勢於上午10時13分撲滅，消防人員 4樓救出屋主一家三代二男三女共5人，所幸5人均無大礙，不須送醫。據了解，疑似放在屋內充電的電動車鋰電池冒煙起火引起，確實起火原因有待進一步調查釐清。

第六救災救救護大隊長羅億田表示，鋰電池在正常使用下並不會突然爆炸，會起火燃燒通常會有三種異常狀態，第一為電池過充、第二為外部短路、第三為內部短路，為防範使用鋰電池發生火災，當鋰電池發生異常發熱、外觀膨脹或其他變化時，應加以更換，並避免長時間插上充電，周圍應儘量不要有可燃物，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，以免造成無法預期的危害。

新北市汐止區福德二路一棟11層樓集合式住宅大樓，今天上午4樓突然冒黑煙，消防人員救出5人，據了解，疑似電動車鋰電池起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區福德二路一棟11層樓集合式住宅大樓，今天上午4樓突然冒黑煙，消防人員救出5人，據了解，疑似電動車鋰電池起火引起。記者王長鼎／翻攝

汐止 深坑 火災 電動車

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