林口公寓清晨冒濃煙 新北消防馳援 電暖爐沙發全燒毀

新北市林口區中正路一棟舊公寓4樓今天清晨冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵，屋主已自行撲滅，消防員現場殘火處理，發現電暖爐緊靠沙發已全燒毀，初估燃燒面積約1坪左右，所幸沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，有路人今天清晨6時許路過新北市林口區中正路一棟舊公寓前，見該棟公寓4樓冒出大量濃煙，趕緊打電話通知119派人前來救援。新北市消防局第二救災救護大隊獲報出動各式搶救車輛14車、消防員35人趕抵救援，屋主已自行用滅火器撲滅火勢。

詢問屋主表示，是沙發燒起來，消防員殘火處理，發現電暖器緊靠沙發旁，不排除是起火原因，初估燃燒面積約1坪左右，所幸沒有人受傷，起火原因有待火調人員調查釐清。