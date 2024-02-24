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林口公寓清晨冒濃煙 新北消防馳援 電暖爐沙發全燒毀
新北市林口區中正路一棟舊公寓4樓今天清晨冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵，屋主已自行撲滅，消防員現場殘火處理，發現電暖爐緊靠沙發已全燒毀，初估燃燒面積約1坪左右，所幸沒有人受傷，起火原因待查。
據了解，有路人今天清晨6時許路過新北市林口區中正路一棟舊公寓前，見該棟公寓4樓冒出大量濃煙，趕緊打電話通知119派人前來救援。新北市消防局第二救災救護大隊獲報出動各式搶救車輛14車、消防員35人趕抵救援，屋主已自行用滅火器撲滅火勢。
詢問屋主表示，是沙發燒起來，消防員殘火處理，發現電暖器緊靠沙發旁，不排除是起火原因，初估燃燒面積約1坪左右，所幸沒有人受傷，起火原因有待火調人員調查釐清。
第二大隊呼籲，使用電器相關產品應注意規定事項，並定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全。另外，用電務必做到「五不一沒有」，電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及沒有安全標章的電器不要使用，平時應定期檢查臥室、客廳及廚房等大量用電處所的安全，防範電氣火災。
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