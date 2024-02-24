影／驚悚！林口老翁過斑馬線 貨車左轉竟未見...連撞帶輾壓車下

胡姓男子昨天上午開貨車行經新北市林口區仁愛路與新生街口，疑因未注意車前狀況，連撞帶輾走在人行穿越道上的張姓老翁，導致張姓老翁受傷送醫，所幸沒有生命危險留院治療。胡男沒有酒駕，警依道交條例開罰，肇因待查。

據了解，胡姓男子（44歲）昨天上午9時許開著一輛貨車沿著新北市林口區新生街直行，途中行經新生街左轉至仁愛路，疑因未注意車前狀況，連撞帶輾壓過走在人行穿越道上的張姓老翁（73歲），導致張姓老翁手腳擦挫傷、頭部撕裂傷，緊急送往醫院救治，所幸沒有生命危險。