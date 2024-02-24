桃市疫苗接種愛心計程車運將謊報趟次 欲詐6000元遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2021年新冠肺炎疫情嚴重期間，桃園市政府為鼓勵符合接種疫苗資格長者踴躍接種，與多家計程車公司簽訂「疫苗接種愛心計程車」契約，由市府以去回的趟次支付車資；羅姓運將卻向共乘民眾分別取得乘車單據造假，欲向交通局溢領6000元車資，卻被發現接送時間與次數過於密集頻繁，經市府訪查民眾得知實為「共乘」而未給付，桃園地檢署偵結，將羅某依詐欺取財未遂起訴。

起訴事實指出，51歲羅姓運將為某交通公司旗下計程車職業駕駛人，2021年新冠肺炎疫情嚴重，桃市府於當年6月15日起至2022年10月22日期間，推出由市府補助長者乘車車資的疫苗接種愛心計程車，免費接送民眾至各地醫院或疫苗接種站施打新冠肺炎疫苗，計程車駕駛人完成去回一趟接送任務，取得相關證明後，統一由所屬公司向桃市府交通局申請核付車資。

起訴指出，羅姓運將於2021年9月25日、10月4、6日分別接送黃姓等19名婦人先後以共乘的方式自龍潭區各定點分頭接送至凌雲、上華或富林等活動中心的疫苗接種站，但羅男認為執行「一趟」接送任務只能向市府申請「一趟」的車資，於是向黃婦等不知補助情事的長者，各自取得經市府交通局發放的乘車單，彙整後於同年10月上旬透過公司向市府申請核付6000元。

桃市交通局審核羅姓運將提供的乘車單據後，認為羅男執行接送任務的時間過於密集、次數過於頻繁，與常情不符，經一一訪查部分乘車民眾，發現為共乘而非羅男所填寫的單人搭乘，認為與契約內補助車資的相關規定不符，因此暫未發放車資，蒐證後函送偵辦。

桃園市2021年6月間推出愛心計程車免費接送長者打疫苗服務，沒想到卻有運將利用取得乘車單據造假，企圖溢領6000元補助，桃園地檢署偵結，將羅姓運將依詐欺取財未遂罪起訴。圖／交通局提供
桃園市2021年6月間推出愛心計程車免費接送長者打疫苗服務，沒想到卻有運將利用取得乘車單據造假，企圖溢領6000元補助，桃園地檢署偵結，將羅姓運將依詐欺取財未遂罪起訴。圖／交通局提供

新冠肺炎 疫苗 計程車

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