花蓮求職男遭竹聯信堂組長及幫眾虐死 棄屍蘇花公路

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

竹聯幫信堂35歲林姓組長在桃園市八德區陸光街民宅開設宮廟、人力派遣公司，藉機吸收未成年加入陣頭，同時也在網路徵才，家住花蓮28歲簡姓男子經由網路應徵，去年12月間林與黃姓女友特地接他北上工作，卻因簡男老實反倒遭林及未成年幫眾經常以棍棒伺候，逼簡吃寵物排泄物戲弄，卻在上月18日遭虐打致死；宜蘭檢警22日凌晨發動搜索逮獲涉案16人，包括林男、黃女在內5人昨午聲押獲准。

檢警調查，林某在八德民宅開設宮廟與人力仲介公司實為竹聯幫信堂據點，簡姓死者看到網路徵才訊息應徵工作，沒想到卻是不歸路，去年12月間林某和黃姓女友特地至花蓮接簡男北上工作，平日從事泥作搬運等臨時派遣工，由於簡男北上工作無親友可依靠，晚間借宿宮廟內，詎料，林某等人見簡男老實可欺，除假借各種理由苛扣工資，還搶走他的手機無法對外求助，眾人經常以棒打簡男為樂，詎料簡於1月18日晚間傷重死亡。

據悉，人力仲介公司其餘員工翌日上午發現簡死亡後，林立刻駕車要將簡送回花蓮，卻在行經宜蘭與花蓮交界處的蘇花公路119公里處棄屍，直到1月28日上午8點有人亂倒垃圾時，發現簡男的屍體，後經宜蘭檢警調查有他殺可能，經回溯相關路段監視器，根據可疑車號發現林某涉有重嫌，經蒐證後，本月22日由宜蘭地檢署指揮至桃園八德逮捕16人，其中林男等5人涉有重嫌，依傷害致死罪聲押獲准。

簡姓男子去年12月到桃園八德區某人力派遣公司任職，卻因過於老實遭有竹聯幫信堂組長背景的林姓老闆及未成年幫眾霸凌，今年1月18日遭毆打致死後遭棄屍蘇花公路，直到1月26日上午才被人發現，宜蘭檢警本月22日逮捕16人，其中5人昨午聲押獲准。記者陳恩惠 /翻攝
簡姓男子去年12月到桃園八德區某人力派遣公司任職，卻因過於老實遭有竹聯幫信堂組長背景的林姓老闆及未成年幫眾霸凌，今年1月18日遭毆打致死後遭棄屍蘇花公路，直到1月26日上午才被人發現，宜蘭檢警本月22日逮捕16人，其中5人昨午聲押獲准。記者陳恩惠 /翻攝

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