花蓮求職男遭竹聯信堂組長及幫眾虐死 棄屍蘇花公路

竹聯幫信堂35歲林姓組長在桃園市八德區陸光街民宅開設宮廟、人力派遣公司，藉機吸收未成年加入陣頭，同時也在網路徵才，家住花蓮28歲簡姓男子經由網路應徵，去年12月間林與黃姓女友特地接他北上工作，卻因簡男老實反倒遭林及未成年幫眾經常以棍棒伺候，逼簡吃寵物排泄物戲弄，卻在上月18日遭虐打致死；宜蘭檢警22日凌晨發動搜索逮獲涉案16人，包括林男、黃女在內5人昨午聲押獲准。

檢警調查，林某在八德民宅開設宮廟與人力仲介公司實為竹聯幫信堂據點，簡姓死者看到網路徵才訊息應徵工作，沒想到卻是不歸路，去年12月間林某和黃姓女友特地至花蓮接簡男北上工作，平日從事泥作搬運等臨時派遣工，由於簡男北上工作無親友可依靠，晚間借宿宮廟內，詎料，林某等人見簡男老實可欺，除假借各種理由苛扣工資，還搶走他的手機無法對外求助，眾人經常以棒打簡男為樂，詎料簡於1月18日晚間傷重死亡。