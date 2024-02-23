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借10萬加碼不成擄人討百萬元 男遭起訴泥醉女伴不起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

詹姓男子向劉姓男子借款不成，糾眾毆打劉男並將其押走，逼向親友索討120萬元，劉男親友獲悉報警求助，新北市警方喬裝留男家屬赴約，逮人送辦，士林地檢偵結依恐嚇取財等罪嫌起訴詹男，同行許女則獲不起訴。

起訴指出，26歲詹男缺錢花用，透過謝姓友人介紹，向劉姓男子借款10萬元，兩人2021年12月11日相約桃園市桃園區某汽車旅館包廂內交款，未料劉男交錢後，詹男提出再借更多錢，劉男表示無力出借，詹男即糾眾毆打劉男。

詹男找來綽號真實姓名不詳的友人「阿翰」、「白白」，在包廂內持尖刀、椅子、玻璃杯等攻擊劉男，致其頭、胸、背、四肢等多處受傷，胸椎也因此骨折，詹等人事後將開山刀架在留男頸部，將其強押上汽車，載至新北市八里區一處停車場，逼留男致電親友索討120萬元。

劉男的陳姓表哥獲悉後報警求助，新北市蘆洲分局員警將計就計，喬裝劉男家屬前往赴約，當場逮捕詹男、協助遭束帶綑綁的劉男脫困，在詹男汽車上查扣開山刀、束帶、手機等證物，另查獲毒品咖啡包121包，連同同行的23歲許姓女子一併帶回偵詢，依法送辦。

詹男落網後坦承犯行，許女則否認涉案，稱案發時她在汽車旅館包廂內飲酒唱歌，劉男進入包廂後，她喝醉頭暈，先另開包廂休息，後來跟著搭上詹男車輛，是因為詹男說要載她回家，不知有劉男遭押；詹男也證稱，他剛認識許女，只知道許女暱稱叫「宣宣」，並指許女未涉案。

檢方調查相關人員筆錄、通話紀錄、診斷證明書等，認定詹男犯嫌明確，但難認許女涉案，偵結依恐嚇取財、傷害、剝奪行動自由等罪嫌起訴詹男，不起訴許女，毒品部分另簽分偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

毒品 汽車旅館

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