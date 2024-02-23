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影／母搭長照小黃遭按喇叭 兒爆氣敲車窗飆罵「讓下會怎樣？」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子今天上午陪著行動不便的母親搭坐計程車，但計程車擋住對向來車被連按多聲喇叭，陳男不滿趨前嗆罵、敲打車窗離去。警方獲報到場，陳男已不見蹤影，詢問遭嗆駕駛不願提告，警抄登資料後離去。

據了解，陳姓男子（50歲）今天上午10時許，在新北市三重區車路頭街122巷內，等著行動不便的陳母搭乘長照計程車。不料，馬路過窄擋住對向柯男（30歲）所駕駛的汽車。柯男無法會車而過，連按多聲喇叭。此舉，引起陳男不滿衝前飆罵「讓人家一下是會怎樣嗎」、「你現在是怎樣」、「下來啊」、「下來下來啊」，還不斷穢語連珠比指嗆罵。

陳男見柯男沒有下車，從駕駛座沿著車頭移至右前座旁敲打車窗，這讓乘客郭女（25歲）心生恐懼。警方獲報趕抵，陳男已不在現場，經了解事發狀況，並詢問當事人有無提告，柯男、郭女異口同聲表示暫不提告，警方隨後抄登資料後返所製作工作紀錄備查。

陳男不滿對向來車連按喇叭，怒嗆對方駕駛、敲打車窗，遭嗆駕駛及乘客不願提告，警抄登資料後離去。圖／社會事新聞影音
陳男不滿對向來車連按喇叭，怒嗆對方駕駛、敲打車窗，遭嗆駕駛及乘客不願提告，警抄登資料後離去。圖／社會事新聞影音
陳男不滿對向來車連按喇叭，怒嗆對方駕駛、敲打車窗，遭嗆駕駛及乘客不願提告，警抄登資料後離去。記者曾伯愷／翻攝
陳男不滿對向來車連按喇叭，怒嗆對方駕駛、敲打車窗，遭嗆駕駛及乘客不願提告，警抄登資料後離去。記者曾伯愷／翻攝

提告 計程車

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