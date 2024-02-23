一個月3竊盜1拾金侵占 彰化警鍥而不捨全破案獲表揚

彰化縣大村鄉和興宮、五通宮分別發生建材與香油錢遭竊，警員黃鏡銘設法破案並逮捕3名嫌犯，另有民眾遺失皮包，黃鏡銘也循線逮捕撿拾和拿取皮包內現金的嫌犯，今員林警分局表揚黃鏡銘發揮柯南精神鍥而不捨追捕為非作歹的人。

員林警分局大村分駐所表示，今年1月26日村長報案和興宮兩塊鐵板、26支鐵條遭竊，黃鏡銘調閱工地監視錄影畫面卻模糊，研判年關將近，可能是缺錢花用的人行竊，因此清查附近有竊盜前科紀錄的人口，逐一查訪而順利緝捕游姓嫌犯，他辯稱拿鐵材回家修繕自家房舍，警方仍依竊盜罪嫌移送。

另在2月10日、13日五通宮發生香油錢遭竊，黃鏡銘調閱宮廟監視錄影畫面，認出其中一人是李姓嫌犯，另一人經追查是邱姓嫌犯，李嫌抽出信徒未完全塞入賽錢箱的發票和金錢，想一想，重新投入，被依竊盜未遂罪嫌移送，邱嫌偷竊100元香油錢，坦承犯案並交出100元，被依竊盜罪嫌移送。