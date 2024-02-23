影／戰地醫生甜喊「親愛的」6旬婦匯336萬 板警逮2車手

張姓婦人去年底在網路上接收到陌生網友訊息，一位自稱是葉門戰地醫生之網友，並以「親愛的」、「可愛的妻子」互稱聊天，待熟識後對方始以女兒生重病、需要醫藥費等理由，向被害人借錢，佯稱僅需將錢轉交於友人，會協助兌換成美金匯款至戰地，待回臺後將雙倍歸還。張婦多次匯款及面交，事後察覺有異報案。

新北警方昨逮詐團面交車手王姓女子（64歲）及陳姓男子（46歲）2人，詐欺不法所得96萬4276元，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新北地檢偵辦並建請羈押。

據了解，64歲張姓婦人為水電行老闆娘，去年11月起，在網路上接收到陌生網友訊息，一位自稱是葉門戰地醫生之網友，並以「親愛的」、「可愛的妻子」互稱聊天，待熟識後對方始以女兒生重病、需要醫藥費等理由，不疑有他，前後依對方指示匯款1次、面交11次予指定帳戶及友人。近期張婦的65歲丈夫發現其行為舉止怪異，且水電行店內帳目不清，經關懷逼問下並與板橋警分局板橋派出所查證始知遭詐騙，總計損失336萬348元。

張姓婦人報案過程中，受理員警查覺詐騙集團仍持續施騙，所長張清翔旋即成立專案小組部署誘捕偵查，請被害人佯裝配合受騙，等候詐欺集團指示於昨天下午2時30分，在板橋區府後街面交，待張婦上車交付贓款時，專案員警表明身分，成功逮捕詐騙集團派遣來收取款之面交車手王姓男子（64歲）及陳姓男子（46歲）2人，當場查扣詐欺不法所得96萬4276元、手機2支及點鈔機1台等證物，將二人帶返所調查，警詢後將王女及陳男2人依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新北地檢偵辦並建請羈押。