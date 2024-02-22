工廠火警頻傳！桃園塑膠大廠消防演練 員工自備消防衣

近日工廠火警頻傳，為加強大型工業廠房火災應變能力及救災系統整合，桃園市消防局第一大隊坪頂分隊與南亞塑膠工業股份有限公司工三廠上午今進行自衛消防編組暨火災搶救演練，並邀集經濟部林口產業園區服務中心、桃園市林口工三工業區廠商協進會等至現場觀摩。

南亞塑膠工三廠位於林口工三工業區內，主要生產聚酯類人造纖維等易燃產品，工廠佔地廣且鄰近交通要道及長庚醫院，因此當廠區發生災害時，對周遭的為害不容小覷，對於救災單位更是嚴峻的考驗。

此次演練模擬該廠因機件故障導致火災發生，在消防隊到達前，廠方人員透過自衛消防編組，妥善分工並利用人力滅火、疏散及救護等初期救災行動，等消防隊到場後，再將狀況交接給救災指揮官，處理後續救災；演練中更使用新型救災裝備「消防機器人」，可以讓救災人員在相對安全處，以熱顯像儀監測火場溫度並射水防護、防止火勢擴散，更能接近高危險區域代替消防員滅火攻擊。

坪頂分隊指出，南亞塑膠工三廠建置完善的自衛消防緊急應變體系，在火災發生時成立指揮站，有效分配現場人力進行初期搶救，猶如小型消防隊般，廠方人員也配備了等同消防員等級的全套消防衣及空氣呼吸器等救災裝備，在火災初期壓制並掌握資訊以利後續消防員接手，透過平時的訓練及此次模擬演練，除了能夠充實自主裝備訓練及減輕消防員的工作量，對於場所及救災人員間的橫向溝通能力也能有所提昇。