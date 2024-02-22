獨居男子2天不見人影鄰居報案 消防發現巡查水路死亡

新北市瑞芳區沈姓男子疑在巡查水路時失蹤，鄰居發現2天沒有看到他報案，消防人員今天入山搜救，發現他在山區已死亡。死因由檢警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10點46分，接獲住在瑞芳區東和路50多歲沈男的鄰居報案，指沈男獨居，已經2天沒有看到他出現，家中也沒人，擔心發生意外。

消防人員昨天午夜入山搜索1個多小時未發現，與家屬溝通後暫停任務，今天上午8點30分集結後，再次入山搜救；警調也調閱沈家附近監視器，追查沈男動向，路口監視器並沒有看到沈男外出，研判受困山區。

消防人員今天分山徑及水路兩條路線入山搜索，10點40分在沈家後方竹林，坑子內山正下方發現沈男，已明顯死亡，協助搬運下山後，全案交由警方處理。