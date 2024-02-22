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影／內輪差惹禍！砂石車右轉擦撞機車 高雄夫妻天人永隔
今天上午10點，高雄市內門區發生一起砂石車擦撞機車，導致機車後座黃姓女乘客倒地遭輾壓致死。警方懷疑欲右轉的砂石車因內輪差視覺死角，未察覺右側機車所導致這起死亡車禍，全案後續會再調查釐清。
49歲的張姓男子今天上午10點騎機車搭載52歲的黃姓妻子外出，行經內門區台3線與南屏路口時，遇到同向由50歲周姓男子所駕駛，打算右轉的砂石車，疑砂石車駕駛因內輪差死角，未注意到張男所騎乘之機車已貼近，砂石車右側因而擦撞機車，導致張姓及黃姓夫妻雙雙倒地。
倒地後，張姓機車駕駛僅手腳輕微擦挫傷，但其黃姓妻子卻不幸被砂石車輾壓，當場失去呼吸心跳。經警方對雙方駕駛進行酒測皆為零，初步研判周男駕駛砂石車右轉彎未讓直行車先行，以及右轉彎未先駛入外側車道。訊後已先依過失致死罪嫌將周男送辦，詳細肇事原因後續警方還要進一步釐清。
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