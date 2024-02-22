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影／北巿無業男偷Youbike亂晃 落網謊辯「我也被偷所以偷別人」
蕭姓女子日前在台北市租借Youbike，在中山區錦州街上暫停下車購物，短短10分鐘返回停車處，車輛卻不翼而飛，警方獲報後展開調查，透過監視器畫面鎖定徐姓男子涉有重嫌，警所長親自帶隊埋伏逮人，徐男竟理所當然，辯稱「我的Youbike也被偷，所以偷別人的」，詢後被依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，蕭女2月15日下午5時許租借騎乘Youbike，在中山區錦州街路邊暫停，下車購買飲食，約10分鐘返回停車處，卻發現單車不見，四處查找仍遍尋不著，晚上近8時向松山分局民有派出所報案求助。
警方獲報展開調查，透過監視器畫面鎖定66歲徐姓男子涉有重嫌，且犯後還悠閒四處閒晃，警所長李年立親率員警循線埋伏，深夜10時許在中山區一江街徐男棄車處，趁徐男準備再度騎車時上前逮人。
據悉，徐男無業，曾涉收贓案，落網後對於犯行坦承不諱，稱「我租的Youbike也被偷，所以才偷別人的」，犯案理由讓員警非常傻眼，且警方清查發現徐男根本沒租過Youbike，卻趁人不備偷牽車，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方表示，經查民眾租借Youbike應負起保管責任，若因疏忽遺失或失竊，3個月內未尋回，Youbike公司會依車型對租借人求償最高1萬5000元，蕭女失而復得，事後非常感謝警方協助守住荷包，警方也呼籲，民眾租借Youbike暫時離開單車時務必上鎖，避免宵小得手。
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