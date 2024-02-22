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高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝
高雄某分局二線三星李姓警官今年1月下旬上班時因身體疼痛就醫，緊急住院診斷後發現罹患胰臟癌末期，住院治療不到一個月，昨天驚傳病逝，消息傳回分局同事備感震驚，警方將協助家屬辦理後事。
據了解，今年1月下旬，李姓警官在上班時因身體不明原因疼痛，分局同事見狀請他先休假就醫檢查，1月24日住院後，診斷已為胰臟癌末期，由院方安排化療。
李姓警官原定辦理退休告別30多年警職休養，公文尚在核定，但住院接受化療時，病情卻急轉直下，昨天傳出病逝醫院，從診斷至逝世，僅短短不到1個月。
胰臟癌因發現不易，治療難纏，且死亡率高，而有「癌王」稱號，去年衛生福利部公布10大癌症，胰臟癌首度擠入前10名，且發生率有逐年增高趨勢。
李姓警官上班過程中因疼痛住院，罹癌接受治療期間驟逝，消息傳回分局，同仁備感震驚，據了解，因李姓警官因退休流程尚未核定，如今驟逝家屬無法請領遺屬半餉，僅能請領一次性的撫卹，警方將協助家屬辦理後事。
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