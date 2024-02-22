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高雄婦牽走紅貴賓監視器全都錄 被警查獲脫口「我們不要養了」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓女子將飼養的紅貴賓栓在高雄市自家門口，一晃眼愛犬不翼而飛，氣炸報警；警方調監視器追查，發現身穿橘外套的婦人經過偷走貴賓犬，2小時後循線找到李姓婦人住處，李見警方上門急撇責任「我們不要養了」，令警方傻眼，李偷狗行為被依竊盜罪送辦。

黃姓女子將飼養的紅貴賓栓在高雄市自家門口，一晃眼愛犬不翼而飛，氣炸報警；警方調監視器追查，發現身穿橘外套的婦人經過偷走貴賓犬。記者石秀華／翻攝
黃姓女子將飼養的紅貴賓栓在高雄市自家門口，一晃眼愛犬不翼而飛，氣炸報警；警方調監視器追查，發現身穿橘外套的婦人經過偷走貴賓犬。記者石秀華／翻攝

三民二警分局覺民派出所警員鄭慈倫前晚9時許擔服備勤勤務，黃姓女子（32歲）報案，指稱傍晚時將飼養的紅色貴賓犬栓在三民區正豐街住家門口，豈料她回屋拿東西，一晃眼愛犬竟不翼而飛，甚至連牽繩都不見了，懷疑遭有心人士牽走，請求警方協助。

所長李邦豪立即指派從警年資平均不到兩年的熱血警員鄭慈倫、曾博炫及林于智組成專案小組追查，調閱周遭監視器鎖定犯嫌特徵，再擴大調閱路口影像，研判竊嫌居住於正忠路一帶，依畫面特徵訪查後，發現是李姓婦人（59歲）所為。

警方上門查訪時，剛好發現李婦正在家中餵養貴賓犬，當場人贓俱獲，李見警方上門脫口「我們不要養了」，警方回「那本來就不是你的狗」、「你有沒有好好照顧牠」，由於李婦偷狗已涉及竊盜行為，警方將她帶回派出所，警詢後，依竊盜罪嫌函送偵辦。

黃姓女子將飼養的紅貴賓栓在高雄市自家門口，一晃眼愛犬不翼而飛，氣炸報警；警方調監視器追查，發現身穿橘外套的婦人經過偷走貴賓犬。記者石秀華／翻攝
黃姓女子將飼養的紅貴賓栓在高雄市自家門口，一晃眼愛犬不翼而飛，氣炸報警；警方調監視器追查，發現身穿橘外套的婦人經過偷走貴賓犬。記者石秀華／翻攝
黃姓女子將飼養的紅貴賓栓在高雄市自家門口，一晃眼愛犬不翼而飛，氣炸報警；警方調監視器追查，發現身穿橘外套的婦人經過偷走貴賓犬，2小時後尋獲失竊的紅貴賓，飼主喜出望外。記者石秀華／翻攝
黃姓女子將飼養的紅貴賓栓在高雄市自家門口，一晃眼愛犬不翼而飛，氣炸報警；警方調監視器追查，發現身穿橘外套的婦人經過偷走貴賓犬，2小時後尋獲失竊的紅貴賓，飼主喜出望外。記者石秀華／翻攝

監視器 竊盜 貴賓

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