司馬庫斯賞櫻團13人腹痛上吐下瀉 疑食物中毒
新竹縣政府消防局今天指出，某旅遊團至司馬庫斯櫻花季賞花，11名團員及2名司機出現嘔吐、腹瀉、發燒等情況。新竹縣府表示，此案疑為食物中毒，正釐清原因中。
消防局告訴中央社記者，今天下午4時半許接獲尖石鄉司馬庫斯遊客中心救護案件，某旅行社一行共18人前往司馬庫斯櫻花季賞花，其中有11名團員出現嘔吐、腹瀉、發燒等情況送醫，另2名司機也腹痛不適但自行處理。
新竹縣政府指出，此案疑似食物中毒通報，經衛生局初步調查，此次為18人的旅行團共2車（含司機2人），分別於今天上午6時30分至7時間從台中市出發。
縣府表示，此旅行團今天用餐為在台中訂購的外帶餐點，早餐是三明治（吐司肉片及漢堡肉片），午餐為海苔飯捲（嫩雞口味）。
縣府指出，衛生局進行此疑似食物中毒案件調查，釐清相關原因，並依相關規定辦理後續事宜。
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