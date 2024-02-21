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1300萬現金擺木箱欲娶媳 過完年返家驚遭竊…警比對DNA逮樓下鄰居

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1名38歲林姓女子春節期間返回南部過年，12日北上返回板橋住處時驚見存放在上鎖箱子內的1300萬現金遭竊，立即報警。板橋警方調查發現竊嫌疑爬窗闖入，遮雨棚上還遺留拖鞋，比對現場樓梯間查獲的菸蒂DNA，發現均屬於住在樓下的49歲黃姓男子，循線至南投將黃男逮捕，詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，被竊走1300萬現金的林姓女子從事餐飲業，近期因繼子要結婚，林女年前領了1300萬現金準備作為結婚與購屋經費。林女因春節期間要返回南部老家過年，於是將1300萬現金擺在家中木箱內並上鎖。7日與丈夫及兒子南下至老家過年。12日當天北上回到家中時竟發現屋內凌亂不堪，藏放現金的木箱被破壞，裡面的1300萬現金不翼而飛，焦急的立即報警。

板橋警方獲報到場採證發現，林女住在4樓，但在3樓遮雨棚上卻發現1隻拖鞋，樓梯間還有菸蒂，經DNA比對後發現均屬於住在3樓的49歲黃姓男子，當即鎖定黃男涉有重嫌。警方隨即掌握黃男行蹤並申請拘票，17日至南投將黃男逮捕，並起出20萬元贓款。黃男嚴詞否認行竊，並表示過年期間他都待在南投，但警方調查發現黃男在林女回老家期間都在板橋，且黃男交代不清20萬元來源，詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

板橋警方至南投逮捕49歲黃姓男子。記者黃子騰／翻攝
板橋警方至南投逮捕49歲黃姓男子。記者黃子騰／翻攝
板橋警方至南投逮捕49歲黃姓男子。記者黃子騰／翻攝
板橋警方至南投逮捕49歲黃姓男子。記者黃子騰／翻攝

新北 竊盜 結婚 贓款 餐飲業

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