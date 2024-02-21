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台中騎士與大貨車碰撞困車底 17名消防員救出無生命跡象

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市發生死亡車禍！今天中午11點多，52歲王姓機車騎士行經潭子區中三路三段，與一輛大貨車發生碰撞，王姓騎士當場卡在大貨輪下，消防局出動17名消防員救援，王男救出後無生命跡象，送豐原醫院仍不治，進一步車禍原因有待釐清。

52歲王姓騎士中午11點45分行經潭子區中山路三段202巷，不明原因與大貨車相撞，王姓騎士受困車底，難以脫困。

台中市消防局派遣豐南、潭子分隊，出動消防車4輛、救護車1輛、消防人員17名前往搶救。由於王男受困在大貨車右前輪下，消防隊員使用頂舉器材將傷者脫困，王男現場沒有呼吸心跳、臉部腫脹、右小腿開放性骨折，送往衛福部豐原醫院。

豐原醫院表示，王男到院經急救後，仍宣告不治。進一步車禍原因有待車禍鑑定小組釐清。

台中市52歲王姓機車騎士行經潭子區中三路三段，與一輛大貨車發生碰撞，王姓騎士當場卡在大貨輪下，送醫仍不治，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市52歲王姓機車騎士行經潭子區中三路三段，與一輛大貨車發生碰撞，王姓騎士當場卡在大貨輪下，送醫仍不治，進一步車禍原因有待釐清。圖／讀者提供

台中市 機車騎士 消防員 車禍

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