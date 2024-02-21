全民監督！嘉義縣交通檢舉案5萬件創新高 未打方向燈居多

嘉義縣警察局去年民眾檢舉交通違規案件數再創新高，受理5萬3226件、經查證屬實舉發4萬3702件，相較2022年共3萬3811件，增加9891件；前3大違規態樣包括變換車道或轉彎未使用方向燈共1萬4564件、逆向駛入來車道共8186件，闖紅燈及紅燈右轉共6579件。

嘉義縣警局公布，2023年民眾交通檢舉熱區，數量最多前5鄉鎮包括民雄鄉、中埔鄉、水上鄉、太保市及朴子市，易遭檢舉項目則有變換車道或轉彎未使用方向燈、未遵守交通標誌標線及號誌、闖紅燈及紅燈右轉、逆向駛入來車道、未戴安全帽、違規超車等。

嘉義縣警局指出，隨著智慧型手機、行車記錄器普及，民眾檢舉交通違規案不斷增加，已然進入全民監督時代，2023年受理民眾檢舉交通違規共計5萬3226件，經查證屬實舉發4萬3702件，相較2022年舉發件數3萬3811件，增加9891件，研判也與民眾可檢舉違規樣態增加13項有關。

嘉義縣警局表示，民眾交通違規檢舉係屬「道路交通管理處罰條例」第7-1條法定舉發方式之一，警察依法須受理並核實舉發，2022年4月30日施行新修正條文限縮民眾可檢舉的違規態樣為46項，但去年再次修法增加13項民眾可檢舉違規項目，可能與案件數居高不下有關。