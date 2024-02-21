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彰化和美回收場大火冒濃煙 環保局追查是否違反空汙法

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收場昨天深夜大火，烈火照亮夜空，濃煙四竄，彰化縣消防局據報趕往灌救，環保局到場稽查，環保局指出，將依消防局鑑定報告，如果因蓄意或過失造成火災，將依違反空汙法裁處，環保局並發現此一回收場場址非法設在特定農業區，將會同地政處依違反區域計畫法查處。

彰化縣消防局是在昨晚11時44分許接獲報案，指位在和美鎮和頭路256巷的這家塑膠商行發生大火，由於現場為塑膠回收場，為半露天堆置塑膠粒及各式塑膠類物品，到達時已全面燃燒，遠在數公里外即可看到大火景象，消防局在今天凌晨3時52分撲滅大火，不過，近400坪廠房付之一炬，起火原因由消防局調查中。

由於現場都是易燃塑膠物品，冒出的惡臭濃煙，更嚴重影響空氣品質，讓附近住家苦不堪言。彰化縣環保局在火警發生後，即接獲通報趕往稽查，環保局表示，到場有冒出濃煙的事實，將依消防局鑑定報告，如果因蓄意或過失造成火災，將依違反空氣汙染防制法裁處。

環保局並發現，此一回收場場址非法設在位在特定農業區內，將會同地政處依違反區域計畫法查處，另外環保局也無這家回收場登記的紀錄，如果查出是未依法登記，也將依空氣汙染防制法裁處。

彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防局動用雲梯車灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防局動用雲梯車灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防人員深入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防人員深入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，遠在數公里外，就可以見到駭人的大火景象。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，遠在數公里外，就可以見到駭人的大火景象。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防人員深入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防人員深入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防人員深入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防人員深入火場灌救。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防局動用雲梯車灌救，並成功壓制大火，未波及住宅。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，消防局動用雲梯車灌救，並成功壓制大火，未波及住宅。圖／消防局提供

彰化 火災 空氣品質 空氣汙染

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