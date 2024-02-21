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台南市吉普車撞機車 男騎士卡車底命危送醫
台南市北區西門路三段和公園北路口，今天清晨7點多發生吉普車撞機車意外，造成機車男骑士卡在吉普車下方，消防救護人員到場後動用頂升器材將吉普車抬高後，將命危男騎士送醫搶救中。
「有機車騎士卡在車底。」台南市消防局救災救護中心今天清晨7點21分接獲報案西門路三段和公園北路口，吉普車撞機車意外，造成機車男騎士卡在吉普車下方，消防救護人員到場後動用頂升器材（千斤頂）將吉普車抬高後，將男騎士救出送醫，60多歲男骑士沒有呼吸心跳，緊急送醫急救。
據了解，當時吉普車沿北區西門路三段南下要左轉公園北路，在路口和機車相撞。警方初步調查，吉普車駕駛沒有酒駕，至於車禍發生真正原因，警方已在場測繪並調閱相關監視錄影畫面查明。
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