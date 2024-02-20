深坑電子廠大火讓有毒氣體蔓雙北？新北環保局給答案

新北深坑今下午傳出大火，當地傳出刺鼻煙味，居民感覺是電子產品燃燒後戴奧辛味道，擔心有毒氣體危害健康；就連隔壁新店、永和，甚至台北大安文山等地都能聞到。新北環保局表示，周圍地區在晚間粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，但空品持續改善中，民眾外出務必戴口罩，也避免長時間逗留。

北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在今下午2時許發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；消防人員奮力灌救下火勢於晚間6時許撲滅，但除深坑滿滿惡臭，新北新店及永和、台北文山及大安都聞得到惡臭，引發民眾憂心。

消防局指出，目前地下室倉庫根本還進不去，無法了解詳細情況，這都還要再調查。記者搜尋地址發現該廠房的公司為專門經銷家電及視聽設備的電子產品公司，推測勢必會有眾多電子產品的鋰電池被燃燒；有義消指出，該廠房每層樓至少有7000顆鋰電池，將釋放大量有毒氣體。

深坑居民表示，失火後大量濃煙伴隨而來刺鼻的戴奧辛惡臭；文山區民眾也說，晚間開始逐漸蔓延開來，味道非常重，直至晚間10時左右都還有味道；也有不少在公館附近的台大學生說，有看到新聞，只是沒想到連公館這麼晚都能有味道，相當擔心也困擾。

環保局表示，今晚間6時已至現場監測空氣品質，現場風速2.3m/s，電子鼻讀值為0，多功能氣體偵測儀數值皆為零。另經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。

環保局表示，火勢受到控制後，空氣品質持續改善中，但仍建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，不至於到不能出門、影響生活的程度，但建議避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。將持續關注周遭空氣品質，並即時通報做應變作為。