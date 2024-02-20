無照騎家中機車北宜跑山兜風 少年過彎打滑衝對向遭輾斃

新北市坪林區北宜公路今天中午發生嚴重車禍。47歲徐姓男子駕駛台電大型工程車行經北宜公路31.9公里處一處彎道時，對向17歲林姓少年騎乘機車經過疑似過彎打滑失控，連人帶車滑向對向車道當場被工程車輾過。救護人員到場發現林男已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。

據了解，無照的17歲林姓少年今天中午12時許，騎乘家人的機車出門跑山兜風，林男沿坪林區北宜公路往新店方店行駛，行經北宜公路31.9公里處1處彎道時，疑因過彎時機車打滑失控，連人帶車衝向對向車道。