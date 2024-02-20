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高雄送餐男山區導航燕巢泥火山迷航2小時 警：去年已4件

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄家住林園區的22歲黃姓男子，上周六獨自騎車導航至中寮山，想來場秘境之旅，沒想到，身為職業送餐員的他，竟因不熟路況，在燕巢泥火山迷了路，來回繞了2小時，焦急報警求助，所幸，半小時後，終於警方尋獲；據悉，該區導航迷路去年至少有4件，警提醒，出遊應事先規劃路線，避免迷航。

「山區網路訊號薄弱，容易收訊不佳！」岡山分局指出，黃男平時慣用手機導航系統找路，當天他本欲前往中寮山，孰料，在燕巢泥火山就先迷了路，又因山區少有店家或路人可指引正確路，黃男獨自來回繞路2小時後，乾脆撥打110專線報警求助。

燕巢分駐所員警獲報後，隨即上山搜索，不斷在雞冠山、三八嶺惡地及養女湖等處來回巡視，約在半小時後，終於在新養女湖附近道路找到黃男！

黃男表示，他從高雄林園家中騎車出門，當時約上午11時許，使用手機設定GOOGLE導航到「中寮山秘境景點」，並依照導航指引路線上山，不料，行經燕巢山區道路時，遭導航誤導，隨後便在山上不停打轉，繞行2個鐘頭，還是找不到下山的路。

所幸，警方在下午2時30分許找到黃男，黃男雖未受傷且無身體不適，但當時累得口乾舌燥，並未隨身攜帶飲用水，在警協助補充水分後，由巡邏汽車前導下山，並在警方引導下，黃男行駛回正確路線，前往中寮。

黃姓男子獨自騎機車上山遊玩迷了路。記者古和純／翻攝
黃姓男子獨自騎機車上山遊玩迷了路。記者古和純／翻攝
警方後續引導黃男走回正確道路前往中寮。記者古和純／翻攝
警方後續引導黃男走回正確道路前往中寮。記者古和純／翻攝

半小時 岡山 泥火山

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