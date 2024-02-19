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誠品證實林口、台中社區店熄燈 「螞蟻雄兵深入全台」步調放緩

台中西裝店員工今沒上班 家屬報警人已陳屍重劃區

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子在西裝店工作，今天傍晚下班時沒有回家，賴妻接獲公司電話，才知丈夫沒有到公司，趕緊報警；警方根據賴男使用車輛，在南屯區13期重劃區內尋獲賴男車輛，賴男已陳屍車內。檢方明日相驗釐清。

第四警分局今天傍晚5時許接獲報案，39歲賴姓男子今天沒有到西裝店上班，賴妻傍晚時得知訊息報案，警方以車追人，晚間6時許在南屯區文心南七路、大墩南二街的13期重劃區內，發現賴男車輛，賴已陳屍在車內。

消防局派員到場，確認賴男明顯死亡，車內有一封手寫書信，警方鑑識小組到場採證，賴男身上無發現明顯外傷，車內無外力破壞、打鬥痕跡，全案明天報請檢察官相驗，釐清死亡原因。

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台中市賴姓男子今天沒上班，傍晚被警方發現陳屍在13期重劃區的轎車內。圖／讀者提供
台中市賴姓男子今天沒上班，傍晚被警方發現陳屍在13期重劃區的轎車內。圖／讀者提供

台中市 西裝 重劃區

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